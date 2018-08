Rostock: Polizeihund spürt 13-jähriges Mädchen auf

von Polizeipräsidium Rostock

05. August 2018, 10:11 Uhr

In der Nacht von Samstag zu Sonntag meldete ein Vater seine 13-jährige Tochter in Rostock Dierkow als vermisst. Sie war nicht zum vereinbarten Zeitpunkt am Samstagabend zu Hause gewesen.

Durch das Polizeirevier Dierkow und den Kriminaldauerdienst wurden umfangreiche Suchmaßnahmen betrieben. Unter anderem wurde ein Fährtenhund der Polizeiinspektion Rostock eingesetzt.

Die 6-jährige Deutsche Schäferhündin "Jinny" setzte an der Wohnanschrift des Mädchens an und lief durch das Wohngebiet Neu Dierkow bis zu einem Hinterhof der Heinrich-Tessenow-Str. Hier konnte das vermisste Mädchen in Begleitung einer Freundin angetroffen werden.

Sie gab an, dass sie sich mit ihrem Vater gestritten hatte und deswegen nicht nach Hause wollte. Durch die Kriminalpolizei wurde sie an die Mutter übergeben.