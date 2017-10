Rostock: Student bricht in Unibibliothek ein

von svz.de

Ein 19-jähriger Rostocker ist in der vergangenen Nacht in die Bibliothek am Universitätsplatz eingebrochen. Nachdem er die Eingangstür eingetreten hatte, suchte sich der Mathematikstudent verschiedene Bücher zusammen und setzte sich damit an einen Tisch - offenbar um zu lernen. Allerdings schlief der angetrunkene junge Mann über den Büchern ein. Friedlich schlafend wurde er dann heute früh von den Reinigungskräften entdeckt. Die riefen auch die Polizei.

Der Preis für den nächtlichen Fleiß ist jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.