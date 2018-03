Rostock: Suche nach verletzter Person erfolgreich

von svz.de

11. März 2018, 09:54 Uhr

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag begann kurz nach 21.30 Uhr die Suche nach einer verletzten Person in der Mozartstraße in Rostock. Ein Zeuge hatte über den Notruf informiert, dass in einem der dortigen Wohnhäuser ein Glaselement zerstört worden ist und dort eine deutliche Blutspur begann.

Aufgrund der starken Ausprägung der Blutspur war davon auszugehen, dass sich eine Person erheblich verletzt haben könnte. In der Kieler Straße konnte schließlich eine männliche Person mit Schnittverletzungen festgestellt werden. Die Verletzungen waren so erheblich, dass der eingesetzte Notarzt nach der Erstbehandlung eine Verlegung der Person in die Uniklinik veranlasste. Lebensgefahr bestand nicht.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand wird von einem Unfall ausgegangen. Der 42-jährige Verletzte aus Rostock stürzte ohne Fremdeinfluss in das Glaselement. Grund dafür dürfte seine Alkoholisierung gewesen sein. Ein Vortest ergab einen Wert von über 2,8 Promille.