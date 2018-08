Rostock: Unbekannter Gegenstand trifft Frontscheibe eines Taxis

von svz.de

11. August 2018, 09:15 Uhr

Am 10.8.2018 gegen 17:45 Uhr ist die Frontscheibe von einem Rostocker Taxi bei der Einfahrt in den Warnowtunnel aus Richtung Schmarl durch einen herunterfallenden Gegenstand beschädigt worden. Der unbekannte Gegenstand durchschlug die Scheibe glücklicherweise nicht. Jedoch vielen Glassplitter der Scheibe auf Höhe des Fahrers in den Innenraum. Dieser blieb unverletzt. Die Frontscheibe muss jedoch ersetzt werden. Nach Zeugenaussage sollen sich Personen auf dem Tunnelkopf zum Tatzeitpunkt aufgehalten haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer hat Personen beobachtet, die sich am Tatort oder im Umfeld aufgehalten haben? Wer Hinweise zu diesen Personen geben kann, meldet sich bitte beim Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381-4916-1616.