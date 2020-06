Rostock: Verkehrsunfall mit getöteter Person

von svz.de

17. Juni 2020, 19:11 Uhr

Am heutigen Tag um 14:50 Uhr kam es auf der L 12, zwischen Golfplatz und Diedrichshagen, zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 78 jährige Fahrer des PKW Mercedes kam aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte ungebremst gegen einen Baum. Trotz intensiver Rettungsmaßnahmen erlag er noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Zur Klärung der Unfallursache war auch ein Sachverständiger der DEKRA vor Ort im Einsatz. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn bis 17:45 Uhr voll gesperrt werden.