Rostock: Verkehrsunfall zwischen PKW und Straßenbahn

erstellt am 12.Okt.2017 | 09:16 Uhr

Am 11.10.2017 gegen 17:30 Uhr ereignete sich in der Doberaner Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW Audi und einer Straßenbahn. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kollidierte der 49-jährige Fahrer des PKW mit der in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn, als er versuchte einen Radfahrer zu überholen. Der Pkw Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, weiterer Personenschaden war nicht zu beklagen. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 30.000 EUR.