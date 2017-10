Rostock: Vier Tresore in der Nacht aufgebrochen

von svz.de

erstellt am 20.Okt.2017 | 14:08 Uhr

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag bzw. in den frühen Freitagmorgenstunden an vier verschiedenen Orten im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock Tresore aufgebrochen und Bargeld entnommen. Betroffen sind eine Bäckerfiliale in Gadebusch, eine Postfiliale in Tessin, ein Milchhof in der Ortschaft Kalsow sowie eine Postfiliale in Bützow. In allen Fällen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Der Stehlschaden insgesamt beträgt mehrere Tausend Euro. Die Kriminalpolizei prüft, ob die vier Fälle in Zusammenhang stehen. Die Ermittlungen dauern an.