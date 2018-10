Rostock-Warnemünde: Feuer in Kleingartenanlage

von svz.de

21. Oktober 2018, 15:10 Uhr

Am Sonntagvormittag kam es zum Brand in einer Kleingartenanlage in Rostock Warnemünde. Kurz nach 10:00 Uhr standen dort zwei Gebäude in der Sparte "Am Moor" in Flammen. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand führte der 78-jährige Garteninhaber mit einer Lötlampe Arbeiten an einem Gebäude aus.

Bei der Handhabung des mit offener Flamme betriebenen Gerätes geriet zunächst ein Sack mit Stroh und Heu in Brand. Die Flammen griffen auf ein angrenzendes Stallgebäude und von dort auf ein Nachbargebäude über. In der Summe wurden zwei Stallgebäude vollständig sowie das Vordach einer Gartenlaube teilweise zerstört. Der Gesamtschaden wird auf 11.000 EUR geschätzt.