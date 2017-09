Rostock: Warnmeldung der Polizei - Enkeltrickbetrüger am Telefon

von svz.de

erstellt am 13.Sep.2017 | 13:46 Uhr

Am 13.09.2017 versuchten in Rostock und Graal-Müritz erneut Täter per Telefonbetrügereien an Bargeld zu gelangen. Die unbekannten Anrufer gaben sich als Angehörige aus.

Insgesamt wurden bisher im Bereich Bereich Rostock fünf Betrugsversuche polizeilich bekannt. Eine Geldübergabe erfolgte glücklicherweise bisher nicht, da alle Opfer den Betrugsversuch durchschauten und die Polizei informierten. Die Polizei appelliert wiederholt zur besonderen Vorsicht bei merkwürdigen Anrufen und der Weitergabe persönlicher Daten am Telefon. Haben Sie stets ein gesundes Misstrauen. Die Polizei rät daher, dubiose Telefonate mit zweifelhaftem Inhalt schnellstmöglich zu beenden und den Polizeinotruf 110 zu informieren. Grundsätzlich gilt bei verdächtigen

Anrufen: Seien Sie misstrauisch. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.