Rostock: Werbeverteiler mit Waffe bedroht

Am Mittwoch gegen 14.15 Uhr, wurde ein 33-jähriger Geschädigter in Rostock Reutershagen durch einen 68-jährigen Anwohner mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Der Geschädigte betrat das Grundstück des Tatverdächtigen, um Werbung in den Briefkasten zu werfen, als der Täter mit einer Waffe in der Hand aus dem Haus trat und den Geschädigten bedrohte. Der leicht alkoholisierte Täter war zwar im Besitz eines kleinen Waffenscheins, musste diesen jedoch samt der Waffe an die eingesetzten Kollegen übergeben.

von svz.de

erstellt am 09.Aug.2017 | 18:27 Uhr