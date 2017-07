Rostock: Wo ist der 79-jährige Christian Schuberth?

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem 79-jährigen Christian Schuberth. Er wurde letztmalig am 1. Juli gegen 10.30 Uhr in der Aleksis-Kivi-Straße in Rostock gesehen. Er ist nur eingeschränkt orientiert und bedarf der medizinischen Hilfe.

ER wird wie folgt beschrieben: Christian Schuberth ist knapp 1,80 Meter groß, hat eine kräftige Statur, graues Haar mit Halbglatze, ist Brillenträger und hatte zuletzt eine blaue Jogginghose, beige Jacke und braune Schuhe getragen. Hinweise nimmt gern die Polizei entgegen unter 0381/770 70.

von svz.de

erstellt am 02.Jul.2017 | 16:31 Uhr