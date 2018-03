Rostock: Zeugenaufruf und Warnung nach Betrugsmasche im Bereich Rostock - Betrügerin gibt sich am Telefon als Nichte aus

von svz.de

23. März 2018, 19:42 Uhr

Am 23.03.2018 wurde eine 64-jährige Geschädigte um ihr Erspartes betrogen. Nachdem eine weibliche Person am Telefon das Vertrauen der Geschädigten gewann, kam es anschließend gegen 14:15 Uhr in der Kröpeliner Straße in Rostock zu einer Geldübergabe an eine unbekannte männliche Person.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: 20-25 Jahre alt; mitteleuropäische und Korpulente Erscheinung mit einem runden bzw. ovalen Gesicht; auffällig viele Sommersprossen; ca.1,65 cm groß; dunkelblondes, gestyltes Haar; bekleidet mit einem grün/Braunen Parka mit Kapuze und Fellbesatz.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telnr. 0381 4916-1616 zu melden.

Die Polizei bittet insbesondere Senioren nochmals dringend, am Telefon auf keinerlei Geldforderungen einzugehen - auch wenn der Anrufer noch so vertrauenswürdig erscheint. Bleiben sie stets misstrauisch und verständigen Sie im Zweifel die Polizei über den Notruf "110".