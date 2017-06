Rostock: Zigaretten nicht bekommen - Täter schlägt zu

Ein Betrunkener hat einen 33-Jährigen in Rostock wegen ein paar Zigaretten überfallen und verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde noch in der Nähe des Tatorts festgenommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als der 33-Jährige die Zigaretten nicht herausgeben wollte, schlug der Tatverdächtige ihm demnach mit einem Fahrradschloss gegen den Kopf. Dem 33-Jährigen sei die Flucht gelungen, er alarmierte die Polizei. Nach der Festnahme stellte sich laut Polizei heraus, dass der Tatverdächtige auf Bewährung war. Der 33-Jährige wurde leicht verletzt.

von svz.de

erstellt am 23.Jun.2017 | 08:34 Uhr