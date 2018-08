Sachbeschädigung an einem Briefkasten eines Wahlkreisbüros in Güstrow

von svz.de

29. August 2018, 21:00 Uhr

Am 29.08.2018 zwischen 12:30 Uhr und 16:30 Uhr wurde ein Briefkasten am Haus Markt Nr. 34 in Güstrow beschädigt.

Der oder die Täter brachten rote Farbe an dem Briefkasten an. Der betroffene Briefkasten befindet sich am Wahlkreisbüro der Partei "DIE LINKE".

Zeugen, welche Beobachtungen zum Sachverhalt gemacht haben oder weitere sachdienliche Informationen mitteilen können, werden gebeten sich beim Polizeihauptrevier Güstrow unter der Telefonnummer 03843 /2660 zu melden.