von svz.de

06. August 2018, 10:16 Uhr

Am Sonntagabend informierte ein Hinweisgeber das Polizeihauptrevier Parchim über eine Sachbeschädigung am Gebäude der Außenstelle des Amtsgerichtes Ludwigslust. Dort hatten unbekannte Täter zwei Hinweistafeln mit handschriftlichen Kommentaren und verschiedenen Beleidigungen beklebt. Zum dadurch entstandenen Sachschaden liegen noch keine Angaben vor. Die Ermittlungen dauern an.