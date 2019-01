Sachbeschädigungen in Stavenhagen

von svz.de

13. Januar 2019, 15:53 Uhr

In der Nacht vom 12.01.19 zum 13.01.19 kam es in Stavenhagen zu mehreren Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter beschädigten in der August-Seidel-Straße die Fensterscheibe eines Wohnhauses und an einem weiteren Gebäude die Hauseingangstür. Des Weiteren wurde die Fahrertür eines geparkten PKW Citroen durch Tritte beschädigt.

In der Malchiner Straße wurden ebenfalls die Eingangstür eines Wohnhauses und ein PKW Kia beschädigt. Am Kia traten der oder die unbekannten Täter gegen den hinteren rechten Kotflügel, so dass dieser eingedellt wurde.

Die Ermittlungen zu möglichen Tätern wurden aufgenommen und dauern gegenwärtig an. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Malchin unter 03994/231-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.