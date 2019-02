Samtens: Alkoholisierter Fahrer verursacht Unfall auf L 296

von svz.de

04. Februar 2019, 06:22 Uhr

Am 03.02.2019 gegen 03.25 Uhr kam es auf der L 296 nahe der Ortschaft Samtens zu einem Verkehrsunfall unter Einwirkung von Alkohol. Der 53-jährige Fahrer eines PKW Hyundai Getz befuhr die L 296 aus Richtung Samtens kommend in Richtung Rambin. Zwischen den Ortschaften Natzevitz und Rothenkirchen kam er dabei aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Straßenbaum. Anschließend stieg der Fahrzeugführer aus dem PKW aus und ging zu Fuß in Richtung Samtens, ohne die Polizei über den Unfall zu informieren. Durch die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeihauptrevieres Bergen konnte der Fahrzeugführer fußläufige auf dem Radweg neben der L 296 festgestellt und angehalten werden. Dabei stellten sie Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers fest.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen Verkehrsunfallflucht erstattet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.