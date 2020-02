Samtens/Bergen: Zeugenaufruf nach Einbrüchen

von svz.de

18. Februar 2020, 12:55 Uhr

Am Montag ging im Polizeihauptrevier Bergen die Meldung von zwei Einbrüchen auf der Insel Rügen ein.

Am Montag, den 17.02.2020, bemerkte eine Angestellte einer Bäckereifiliale in Samtens gegen 5.15 Uhr, dass die Eingangstür beschädigt war. Unbekannte hatten sich zwischen dem 15.02.2020 und dem 17.02.2020 gewaltsam Zutritt verschafft. Dabei richteten sie erheblichen Sachschaden an und entwendeten eine geringe Menge Bargeld.

Außerdem drangen Unbekannte in der Zeit vom 14.02.2020, 11.30 Uhr, bis 17.02.2020, 12.45 Uhr, in eine Gaststätte in der Dammstraße in Bergen auf Rügen ein. Hier wurde eine vierstellige Bargeldsumme entwendet und ebenfalls erheblicher Sachschaden angerichtet.

Die Kriminalpolizei war in beiden Fällen zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz und hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, z.B. zu auffälligen Personenbewegungen im Bereich der Tatorte, wird gebeten, sich im Polizeihauptrevier Bergen (Tel. 03838/8100) zu melden. Hinweise können auch über jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de mitgeteilt werden.