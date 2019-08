Sassnitz: Einbruch im Vereinshaus vom Jugendbeirat

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

17. August 2019, 14:44 Uhr

In der Nacht vom 16.08.2019 zum 17.08.2019 haben unbekannte Täter sich durch Einschlagen einer Fensterscheibe Zugang zum Vereinshaus verschafft. In diesem Zusammenhang ist das Vereinsfahrzeug, ein weißer Citroen Jumpy Spacetower, entwendet worden. Dieses Fahrzeug wurde kurze Zeit später durch die Polizei Sassnitz in Sassnitz Mukraner Straße aufgefunden. Wer kann zweckdienliche Hinweise zum Einbruch und zum Vereinsfahrzeug geben.

Hinweise nimmt die Polizei in Sassnitz unter der Telefonnummer 038392-3070 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen