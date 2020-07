Sassnitz: Körperverletzung und Bedrohung zwischen Kindern

von svz.de

27. Juli 2020, 16:27 Uhr

Am 25.07.2020, gegen 16:20 Uhr, kam es in Sassnitz im Bereich des Rügener Rings zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 9-jährigen und einem 12-jährigen Kind. Nachdem der 9-jährige deutsche Junge durch den 12-jährigen Deutschen geschlagen wurde, zog der Jüngere ein kleines Messer und hielt es vor sich. Keines der Kinder wurde bei den Tathandlungen verletzt. Durch die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Sassnitz konnten die Beteiligten vor Ort angetroffen werden. Das Messer wurde sichergestellt und die Kinder wurden an die Erziehungsberechtigten übergeben.