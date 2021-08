Sassnitz: Leiser E-Lieferwagen rammt Fußgänger - schwer verletzt

von Winfried Wagner/dpa

31. August 2021, 15:03 Uhr

Bei einem Unfall mit einem Streetscooter, einem besonders leisen E-Lieferwagen, ist in Sassnitz (Vorpommern-Rügen) ein Fußgänger umgefahren und schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag mitteilte, war eine 58-jährige Fahrerin mit dem Fahrzeug am Montag so schnell rückwärts gefahren, dass sie den Fußgänger erfasste, der gerade die Straße überquerte.

Der 66-Jährige musste in eine Klinik eingeliefert werden. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Streetscooter werden in den meisten Fällen im Nordosten zur Auslieferung von Post genutzt.