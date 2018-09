Sassnitz: Nötigung im Straßenverkehr und gefährliche Körperverletzung

von svz.de

17. September 2018, 07:14 Uhr

Am Sonnabend gegen 18 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz an der B96 auf Höhe des Neuen Friedhofes in Sassnitz. Hier kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier männlichen syrischen Zuwanderern im Alter zwischen 20 und 29 Jahren und einem 39-Jährigen von der Insel Rügen. Hierbei erlitt der 39-Jährige Verletzungen im Gesicht. Zeugen des Vorfalls griffen ein und trennten die Beteiligten voneinander.

Die vier Tatverdächtigen müssen sich jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten. Im Vorfeld der Tätlichkeiten soll es zu Unstimmigkeiten und einer Nötigung im Straßenverkehr gekommen sein. Sowohl die vier Tatverdächtigen als auch der Geschädigte machten unterschiedliche Angaben zum vorangegangen Geschehen, welches zur körperlichen Auseinandersetzung führte. Dieses ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen und die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/55822224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.