Drefahl : Schäferhund beißt sich in Kinderarm fest

In Drefahl ist ein siebenjähriges Mädchen von einem Schäferhund in den Arm gebissen worden. Nach ersten Erkentnissen spielten drei Mädchen auf der Straße, als sie den freilaufenden Hund bemerkten. Da sie wussten, wem der Hund gehört, wollten sie die Besitzerin verständigen, teilt die Polizei mit. Doch plötzlich soll der Hund ohne ersichtlichen Grund eines der Mädchen angegriffen und sich in ihrem Oberarm festgebissen haben. Herbeigeeilte Zeugen versuchten vergeblich den Hund zu verjagen. Erst als die Hundebesitzerin erschien, ließ der Hund selbstständig von dem Mädchen ab. Das Kind wurde in eine Klinik zur weiteren Behandlung verbracht. Gegen die Hundebesitzerin hat die Polizei Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

von svz.de

erstellt am 14.Jul.2017 | 20:06 Uhr