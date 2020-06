Schlieven: Mann stürzt bei Arbeitsunfall sieben Meter tief

von svz.de

18. Juni 2020, 16:47 Uhr

Ein 36 Jahre alter Mann ist bei einem Arbeitsunfall in Schlieven (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sieben Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei mehrere Brüche zugezogen. Aus zunächst ungeklärter Ursache fiel der Mann am Donnerstagvormittag bei Reinigungsarbeiten durch einen Lichtschacht, wie die Polizei mitteilte. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.