Schwanheide: Pferd im Gleis verursacht Streckensperrung

Ein Pferd, dass sich trotz einer offensichtlich ordnungsgemäß gesicherten Koppel in der Nähe der Ortschaft Schwanheide von dieser entfernte, verursachte am gestrigen Donnerstag, den 08.06.2017 gegen 15:45 Uhr eine Streckensperrung der Schnellfahrstrecke von Hamburg nach Berlin. Nachdem sich das Pferd in Richtung der Gleise von der Koppel entfernt hatte, geriet es mit dem Huf in eine Weiche und konnte sich nicht mehr selbständig befreien.

Ein herannahender IC kam noch rechtzeitig zum Stehen. Die Strecke wurde von 15:45 bis 16:35 Uhr voll gesperrt. Das Pferd konnte aus seiner misslichen Lage befreit werden. Eine Untersuchung durch einen Tierarzt ergab keine Verletzungen. Das Tier konnte von seiner Besitzerin wieder wohlbehalten übernommen werden. Durch die Streckensperrung kam es bei insgesamt sieben Zügen zu 208 Minuten Verspätungen.