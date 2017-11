Schwedt: Fahrer von Autoräuber mitgeschleift

von svz.de

erstellt am 14.Nov.2017 | 14:53 Uhr

Ein Autofahrer ist beim Raub seines Wagens in Schwedt (Uckermark) mitgeschleift und verletzt worden. Stunden später wurde das geraubte Fahrzeug nach Polizeiangaben Dutzende Kilometer entfernt in der Nähe von Penkun mit Unfallschäden an einem Baum entdeckt. Im Wagen saß ein betrunkener Mann, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie ermittelt gegen den 23-Jährigen.

Der Täter hatte den 30-Jährigen am späten Montagabend mit einem messerähnlichen Gegenstand bedroht und ihn aus dem Auto gezogen, als dieser gerade von einem Parkplatz wegfahren wollte, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Autofahrer hielt sich noch an der Fahrertür fest, als der Dieb mit dem Wagen rückwärts fuhr und gegen drei Autos prallte. Der mitgeschleifte Wagenbesitzer blieb verletzt zurück. Er wurde in einem Krankenhaus behandelt.