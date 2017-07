Schwerer Unfall mit fünf Verletzten bei Stralsund

Bei einem Unfall auf der Ortsumgehung von Stralsund sind am Mittwoch fünf Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Eine 21-jährige Autofahrerin war auf der B105 mit zwei weiteren Insassen Richtung Stralsund unterwegs und geriet dabei offenbar auf den Grünstreifen, wie die Polizei am Mittwoch in Stralsund mitteilte. Sie kam ins Schlingern und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, in dem ein 75 Jahre alter Fahrer und dessen 58-jährige Beifahrerin saßen. Durch den Aufprall wurden die drei Insassen des Richtung Stralsund fahrenden Autos schwer und die beiden Insassen im anderen Auto leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 25 000 Euro.

von svz.de

erstellt am 12.Jul.2017 | 17:49 Uhr