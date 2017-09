Schwerin: 15 Autos zerkratzt

Am Samstag wurden der Schweriner Polizei mehrere beschädigte Fahrzeuge in der Innenstadt gemeldet. Die eingesetzten Beamten stellten in der Alexandrinenstraße, zwischen der Arsenalstraße und der Straße Zum Bahnhnof insgesamt 15 Autos fest, bei denen der Fahrzeuglack mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt wurde. Vorrangig betroffen waren die Motorhauben und die Beifahrerseiten. Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 7.500 Euro.

von svz.de

erstellt am 02.Sep.2017 | 16:45 Uhr