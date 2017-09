Schwerin: Acht Verletzte nach Brand in Asylbewerberheim

Bei einem Brand in einem Asylbewerberheim im Schweriner Stadtteil Stern Buchholz sind acht Menschen verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache brannte es am späten Freitagabend in einem Unterkunftszimmer, wie die Polizei mitteilte.

Wegen der starken Rauchentwicklung erlitten sechs Bewohner, eine Sicherheitskraft und ein Feuerwehrmann leichte Rauchvergiftungen. Die beiden Zimmerbewohner waren während des Brandes nicht anwesend. Neben dem vollständig ausgebranntem Zimmer sind acht weitere Räume wegen des Rauches vorübergehend nicht bewohnbar.

von svz.de

erstellt am 02.Sep.2017 | 08:39 Uhr