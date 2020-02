Schwerin: Buntmetalldiebstahl auf Baustelle

von svz.de

18. Februar 2020, 12:58 Uhr

Am vergangenen Wochenende wurden auf der Baustelle der alten Erich-Weinert-Schule ca. 70 Meter Kupferrohr entwendet. Wie der oder die Täter in das Objekt gelangt sind, ist unklar. Die Kupferrohre waren teilweise schon verbaut und wurden aufwendig demontiert bzw. gewaltsam entfernt. Hinweise zum Diebstahl bitte an den Kriminaldauerdienst unter 0385/5180-1560 oder per Internetwache unter www.polizei.mvnet.de