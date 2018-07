Schwerin: Center-Mitarbeiterin bewahrt Rentnerin vor Betrug

von svz.de

10. Juli 2018, 13:39 Uhr

Mit "Steam"-Wertkarten (Steam ist ein Online-Anbieter, bei dem unter anderem Spiele und Software erworben werden kann, A.d.Red.) sollte eine Rentnerin am vergangenen Wochenende eine Sicherheitsleistung für einen Spielgewinn in Höhe von 28 000 Euro bezahlen. Dies wäre notwenig, um die Kosten für ein Sicherheitsunternehmen zu zahlen, die das Geld dann übergeben wolle.

Zuvor bekam die 80-jährige Schwerinerin einen Anruf mit Hamburger Vorwahl. Eine Frau, die in akzentfreiem Deutsch den Kauf von sieben Wertkarten zu je 100 Euro forderte, konnte die Rentnerin überzeugen, die daraufhin zum Sieben-Seen-Center fuhr. Einer Mitarbeiterin des Centermanagements schöpfte Verdacht, sie informierte die Polizei. Zu einem Kauf der Steam-Karten kam es nicht, die Kripo hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Was genau sind aber Steam-Karten? Steam ist eine Vertriebsplattform für Spiele, Computer, Filme und Serien im Internet. Mit den Steam-Karten können Spiele erworben oder in Spielen eingekauft werden. Auf den Karten befindet sich ein Code zum freischalten des Geldes. Bei einem neuerlichen Anruf sollen die Opfer dann die Codes durchgeben, sodann würde sich der Geldbote mit dem Gewinn in Bewegung setzen. Wurde der Code verwendet, ist das Geld gebucht und kann nicht wiedererlangt werden.

Die Polizei rät: Gehen Sie nicht auf derartige Gewinnversprechen ein. Beenden Sie das Gespräch und informieren Sie umgehend die Polizei. Halten Sie folgende Daten bereit: Gesprächsverlauf, Uhrzeit des Anrufs, Nummer des Anrufers und Name des Anrufers.