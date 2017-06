Schwerin: Couragierter Zeuge hält Ladendieb fest

Am Samstagnachmittag wurde ein 29-jähriger Zeuge aus Schwerin auf einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt in Schwerin Krebsförden aufmerksam.

Er konnte beobachten, wie ein Tatverdächtiger mit einem vollgepackten Einkaufskorb (72 Packungen Kaffee zu je 500g und 72 Dosen Red Bull im Wert von 535 EUR) zum Eingangsbereich des Supermarktes schob und telefonierte. Dort kam dann der 2. Tatverdächtige mit einem leeren Einkaufswagen und ermöglichte ihm das Verlassen des Marktes durch die von außen öffnende Ladeneingangstür.

Der Zeuge informierte den Marktleiter und die Polizei. Gemeinsam mit dem Marktleiter verfolgte der Zeuge den Tatverdächtigen mit dem vollen Einkaufswagen zu einem Pkw. Dort bemerkte der tatverdächtige Mann seine Verfolger und flüchte. Der zweite Täter konnte jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Er wurde durch die Polizisten zunächst vorläufig festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Pkw fanden die Beamten nochmals große Mengen Kaffee (60 x zu 1kg und 96x Red Bull im Wert von über 900 EUR auf und stellten das Diebesgut sicher.

Aufgrund der Menge des Diebesguts geht die Polizei davon aus, dass die beiden Tatverdächtigen gewerbsmäßige Diebstähle begehen. Der Pkw wurde sichergestellt und der festgenommene Rumäne wurde nach Beendigung aller Maßnahmen aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

erstellt am 26.Jun.2017 | 09:15 Uhr