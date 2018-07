von Polizeiinspektion Schwerin

18. Juli 2018, 10:11 Uhr

In der Nacht von Montag zu Dienstag brachen unbekannte Täter gewaltsam in ein Reisebüro in der Güstrower Straße ein. Mittels Hebelwerkzeug verschafften sie sich Zutritt zu den Geschäftsräumen und durchwühlten Schubladen. Über den Stehlschaden ist derzeit nichts bekannt. Die Kripo sicherte vor Ort Spuren.