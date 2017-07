Schwerin: Erneute Sachbeschädigung am Bürgerbüro der AfD

In den frühen Morgenstunden des Sonntages stellten Beamte der Schweriner Polizei Beschädigungen am AfD-Bürgerbüro in der Friedrichsstraße fest.

Unbekannte Täter warfen zwei Bierflaschen gegen die Scheiben des Büros, ohne die Verglasung zu beschädigen. Mit einem Pflasterstein wurden dann zwei der insgesamt vier Scheiben beworfen. Diese wurden dadurch nur äußerlich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Dier Schweriner Kriminalpolizei hat unverzüglich die Ermittlungen zur Sachbeschädigung aufgenommen.

von svz.de

erstellt am 09.Jul.2017 | 08:58 Uhr