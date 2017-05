Schwerin: Körperliche Auseinandersetzung im Schloßparkcenter

Eine zufällige Begegnung im Schloßparkcenter gipfelte am Dienstagnachmittag, gegen 16:40 Uhr, nach kurzen verbalen Anfeindungen in einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach ersten Erkenntnissen waren zwei syrische Zuwanderer im Alter von 18 und 23 Jahren, sowie ein 19-jähriger Afghane und ein gleichaltriger Deutscher mit irakischen Wurzeln an einer Schlägerei beteiligt. Eine Person erlitt hierbei eine Gesichtsverletzung, welche im Nachgang im Schweriner Klinikum behandelt werden musste.

Die Polizei leitete Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Zu den Hintergründen der Tat ermittelt nun die Kriminalpolizei.