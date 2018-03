Schwerin: Rauch überall - Rentner aus Wohnung gerettet

von svz.de

25. März 2018, 13:44 Uhr

Am späten Samstagnachmittag kam es zu einer Rauchentwicklung in einer Erdgeschosswohnung in der Schelfstadt. Ein aufmerksamer Passant nahm austretenden Rauch aus einem Fenster dieser Wohnung war. Er verschaffte sich Zutritt zum Wohnhaus, klingelte und klopfte an der Wohnungstür bis der 77-jährige Bewohner nach einigen Minuten selbständig öffnete. Der Helfer verbrachte den Bewohner in das sichere Treppenhaus und verhinderte so Schlimmeres. Die Ursache der Rauchentwicklung war eine nicht ausgeschaltete Herdplatte. Das Verhalten des Helfers bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte war entschlossen und beispielhaft!