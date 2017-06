Schwerin: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen - Polizei ergreift betrunkene Jugendliche

In der vergangenen Nacht wurden in der Weststadt mehrere Pkw und ein Motorroller durch Jugendliche beschädigt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 22:40 Uhr in der Von-Flotow-Straße in Schwerin. Vier betrunkene Tatverdächtige im Alter zwischen 13 und 16 Jahren beschädigten vier Pkw und einen Motorroller und entwendeten zwei Fahrzeugembleme. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Kinder und Jugendlichen waren alkoholisiert. Der Spitzenwert lag bei 1,85 Promille. Einer der Beteiligten widersetzte sich den Beamten so massiv, dass er in Gewahrsam genommen wurde.

Alle Tatverdächtigen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Diebstahl wurde eingeleitet.