Schwerin: Unterschlagung eines PKW in Süd

von svz.de

11. März 2018, 15:34 Uhr

Am Sonnabend kam es gegen 13.45 Uhr zu einer Unterschlagung eines Pkw in der Werkstraße in Schwerin. Ein unbekannter männlicher Täter spielte Kaufinteresse an einem Peugeot 107 in blau vor. Der Inhaber überließ ihm das Fahrzeug für eine Probefahrt auf Privatgelände. Diese Gelegenheit nutzte der Täter und flüchtete mit dem nicht zugelassenen Pkw ohne angebrachte Kennzeichen in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Ein Strafverfahren wegen Unterschlagung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetzt, das Kraftfahrzeugsteuergesetzt und die Abgabenordnung wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Schwerin unter der Tel.0385/51802224 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.