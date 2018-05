Unfall : Schwerin: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

In Neumühle wurde ein Radfahrer schwer verletzt

von svz.de

11. Mai 2018, 10:22 Uhr

In der Neumühler Straße ereignete sich am Donnerstagabend gegen 21.50 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem unbekannten Autofahrer und einem Radfahrer.Der Radfahrer befuhr die Neumühler Straße am rechten Straßenrand in Richtung Umgehungsstraße. Auf Höhe des Wasserwerks wurde er von einem unbekannten Autofahrer überholt. Aufgrund des zu geringen seitlichen Sicherheitsabstandes streifte das KFZ den Fahrradfahrer am linken Arm, wodurch dieser auf regennasser Fahrbahn stürzte und in den Graben fiel. Durch den Sturz erlitt der Fahrradfahrer einen Ellenbogenbruch und schwere Kopfverletzungen. Er wurde mittels Rettungswagen in die Helios-Kliniken verbracht.

Der Autofahrer ließ den verletzten Fahrradfahrer im Straßengraben liegen und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Eine Strafanzeige wurde erstattet und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollten Sie sachdienliche Hinweise geben können, dann wenden Sie sich bitte an das Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer 0385/51800, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle.