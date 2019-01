Schwerin: Wieder Einbruch im Bereich Köpmarkt

von svz.de

08. Januar 2019, 13:26 Uhr

Erneut brachen in der vergangenen Nacht unbekannte Täter in einen Getränkefachmarkt am Köpmarkt ein.

Durch gewaltsames Aufhebeln der Eingangstür verschafften sich der oder die Täter Zutritt zum Markt.

Sie entwendeten zielgerichtet den in einem Lagerraum im Boden verankerten Tresor. In diesem befand sich eine geringe Menge Bargeld und Briefmarken. Die Kripo sicherte vor Ort Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.