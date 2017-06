Gadebusch : Sieben Verletzte nach Brand in Wohnhaus

Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Gadebusch wurden in der vergangenen Nacht von einem Feuer überrascht - aus noch unbekannter Ursache war Sperrmüll in Flammen aufgegangen. Insgesamt wurden sieben Bewohner, darunter auch drei Kinder verletzt.