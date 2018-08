Stavenhagen: Fritz-Reuter-Denkmal beschädigt

von svz.de

19. August 2018, 17:38 Uhr

Am 19.08.2018 gegen 10:45 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg gemeldet, dass das Fritz-Reuter Denkmal in Stavenhagen beschädigt wurde. Durch unbekannte Personen wurden in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag mehrere Teile aus dem Granitsockel geschlagen. Die Beschädigungen lassen vermuten, dass dafür eine massive Eisenstange genutzt wurde. Der Schaden wird durch die Polizei auf ca. 1.000 EUR geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582 2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.