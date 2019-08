Stavenhagen/Neustrelitz: Versuchter Diebstahl auf Autohausgelände

von svz.de

12. August 2019, 17:58 Uhr

In zwei Fällen haben unbekannte Täter versucht, Pkw der Marke VW T4 zu entwenden. In der Zeit vom 10.08.2019 von 11.30 Uhr bis 20.15 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Preetzer Straße in Stavenhagen widerrechtlich Zugang auf das Gelände eines Autohauses.

Ersten Erkenntnissen nach haben die Täter an einem Zaun die Halterungen gewaltsam durchtrennt und ihn verbogen. Unmittelbar dahinter stand auf dem Firmengelände ein Transporter der Marke VW T4, weshalb die Polizei derzeit davon ausgeht, dass dieses Fahrzeug gestohlen werden sollte. Der Pkw wurde nicht beschädigt. In diesem Fall ist dem Autohaus ein Sachschaden am Zaun in Höhe von 500 Euro entstanden. Zum einem Stehlschaden kam es nicht.

Zu einem weiteren versuchten Diebstahl eines Pkw der Marke VW T4 kam es in der Wilhelm-Stolte-Straße in Neustrelitz auf dem Gelände eines Autohandels. Nach bisherigen Ermittlungen zerstörten unbekannte Täter in der Zeit vom 08.08.2019 22 Uhr bis 09.08.2019 6 Uhr die Umzäunung des Autohandels auf mehreren Metern, sodass eine große Öffnung entstand. Anschließend öffneten die Täter einen hinter dem Zaun abgestellten braunen Pkw VW T4. Den Tätern misslang der Diebstahl, sodass sie den Pkw beschädigt zurückließen und ohne Beute flüchteten. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 300 Euro beziffert.

Zur Spurensuche und -sicherung waren die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg im Einsatz. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge bemerkt hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Malchin unter 03994- 231 224 oder bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981 - 258 224.