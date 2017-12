Stavenhagen: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person

von svz.de

erstellt am 26.Dez.2017 | 15:32 Uhr

Am 25.12.2017 gegen 20:05 Uhr kam es im Gülzower Damm in 17153 Stavenhagen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Der 34-jährige Fahrer eines VW Transporters befuhr den Gülzower Damm (K7) aus Richtung Gülzow kommend in Richtung Stavenhagen. Auf Höhe der Hausnummer 20 kam er aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, streifte ein Verkehrszeichen und fuhr frontal gegen einen Straßenbaum. Bei dem Zusammenstoß mit dem Baum wurde der Fahrzeugführer so schwer verletzt, dass er an deren Folgen noch an der Unfallstelle verstarb. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000,-EUR.