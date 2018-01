Stern Buchholz: Gefährliche Körperverletzung in Asylbewerberunterkunft

von svz.de

17. Januar 2018, 07:58 Uhr

Am 16.01.2018, gegen Mitternacht, wurde die Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung in die Asylbewerberunterkunft in Stern Buchholz gerufen. Vor Ort wurden drei afghanische Tatverdächtige festgestellt, die gemeinschaftlich auf einen 21-jährigen irakischen Schutzsuchenden einschlugen. Die Polizei hat gegen die 18- bis 21-jährigen Täter eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.