Sternberg: Hilfloser Mann aus Wohnung gerettet 

02. Februar 2018, 13:00 Uhr

Ein hilfloser 58-Jähriger aus Sternberg ist am Donnerstagabend von Polizei und Feuerwehr aus seiner Wohnung gerettet worden. Nachdem der Mann am Vormittag nicht zu einer Verabredung mit zwei Frauen erschienen sei und auch danach nicht die Tür geöffnet habe, hätten die besorgten Frauen die Polizei alarmiert, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Beamten hätten hinter der Tür ein Rascheln vernommen und vermutet, dass der Mann in Not geraten sein könnte. Nachdem die Feuerwehr die Tür geöffnet hatte, fanden die Einsatzkräfte ihn völlig hilflos in seinem Sessel vor, hieß es weiter. Er habe sich nicht mehr selbstständig erheben können und sei geistig abwesend gewesen. Er wurde den Angaben zufolge ins Krankenhaus gebracht.