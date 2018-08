Sternberg: Zigaretten aus Tankstelle gestohlen

von svz.de

06. August 2018, 10:15 Uhr

Bei einem Einbruch in eine Tankstelle in Sternberg haben unbekannte Täter am frühen Montagmorgen Zigaretten gestohlen. Ersten Erkenntnissen zufolge drangen die Täter kurz vor 03 Uhr gewaltsam durch die Eingangstür in das Tankstellengebäude in der Parchimer Chaussee ein. Mit einer noch unbekannten Menge gestohlener Zigaretten flüchteten die Täter anschließend in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit noch nicht bekannt Die Kriminalpolizei sicherte am Morgen Spuren am Tatort und ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) entgegen.