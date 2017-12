Strahlendorf: Sprengung eines Briefkastens

von svz.de

erstellt am 24.Dez.2017 | 20:40 Uhr

Am 23.12.2017, vermutlich gegen 23:00 Uhr, wurde durch unbekannte Täter in der Dorfstraße 44 in Strahlendorf ein aus Kunststoff bestehender Briefkasten der Deutschen Post zerstört.

Anhand des Zustandes sowie der Beschädigungen des Briefkastens geht die Polizei von einer Sprengung mittels Pyrotechnik aus. Durch die Wucht der Sprengung wurde der Briefkasten in mehrere Teile zerrissen, einige Teile flogen bis zu 8 m weit. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befanden sich zur Tatzeit keine Briefe oder andere Sendungen im Briefkasten. Aufgrund der mit der Sprengung einhergehenden Lautstärke, welche sicherlich etliche Anwohner aufschrecken ließ, werden mögliche Zeugen gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Hagenow (Tel.: 03883-6310) in Verbindung zu setzen.