Stralsund: 2,56 Promille - betrunkener Autofahrer rammt Verkehrsschild

Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat in Stralsund eine Verkehrsinsel überfahren, ein Schild demoliert und dann versucht zu flüchten. Beamte konnten den Mann jedoch rund einen halben Kilometer weiter stellen, teilte die Polizei in der Nacht zum Montag mit. Am Geländewagen des 58-Jährigen fanden sie Spuren, die zu dem Unfall passten, hieß es. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann den Wert von 2,56 Promille. Sein Führerschein wurde umgehend eingezogen.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen