Stralsund: Autos mit Farbe beschmiert

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

14. Oktober 2018, 13:16 Uhr

In Stralsund sind in der Nacht zum Sonntag mehrere parkende Autos, ein Zustellbehältnis der Post und eine Hauseingangstür im Stadtteil Knieper West mit Farbe beschmiert worden. Dabei handelte es sich um Farben in grün und pink, die von Lackstiften stammen könnten.

Die Polizei wurde gegen 8 Uhr über die Schmiererei in der Hermann-Burmeister-Straße informiert. Auch drei PKW in der Arnold-Zweig-Straße waren betroffen. Die Höhe des angerichteten Gesamtschadens ist derzeit noch unklar. Möglicherweise lassen sich die Farbverunstaltungen ohne erheblichen Kostenaufwand beseitigen, sodass die Folgeschäden zumindest in einigen Fällen gering ausfallen dürften.

Eine Tatortbereichsfahndung führte bisher nicht zur Ergreifung des Täters. Das Polizeihauptrevier hat von Amts wegen Strafanzeige wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen aufgenommen.

Hinweise zur Aufklärung dieser Vorfälle nimmt die Polizei in Stralsund unter der Telefonnummer 03831/2890-624 entgegen.